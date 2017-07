Everton betaalt maximaal 34 miljoen euro voor Michael Keane

Everton heeft zich versterkt met Michael Keane. De 24-jarige verdediger komt over van Burnley en kost the Toffees maximaal 34 miljoen euro. Nog nooit betaalde Everton zo’n hoog bedrag voor een speler. De Engels international heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract.

“Michael was één van de spelers die we deze zomer graag naar Everton wilden halen”, aldus manager Ronald Koeman. “Ik ben blij dat hij nu van ons is. We wisten dat er concurrentie zou zijn van andere clubs, maar Michael gelooft in de ambitie van Everton en in datgene wat wij willen bewerkstelligen. Dit is het perfecte moment voor hem om naar ons te komen. Hij is pas 24 jaar oud, zijn beste jaren liggen voor hem.”

“De manager was een belangrijke factor in mijn keuze voor de club”, laat Keane weten op de clubwebsite van Everton. “Hij speelde op mijn positie toen hij nog een speler van wereldklasse was bij Barcelona en Oranje. De speelstijl die hij graag hanteert, ligt mij goed. Ik heb Everton vorig seizoen vaak bekeken en ik denk dat ik goed in het elftal pas. Ik denk dat dit een geweldige plek voor mij is om mezelf verder te ontwikkelen. Je speelt altijd graag voor een manager die in je gelooft. Ik wilde graag naar een plek waar ik gewild was door de staf, spelers en fans. Everton voelt als de perfecte match.”

Keane komt uit de jeugdopleiding van Manchester United en kwam tot vijf wedstrijden in het eerste elftal, maar brak nooit helemaal door. Hij liet zich vier keer verhuren, aan achtereenvolgens Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers en Burnley. The Clarets namen hem in de winter van 2015 definitief over van Manchester United en sindsdien speelde Keane 108 wedstrijden voor de club. Het contract van de tweevoudig international van Engeland liep nog maar een jaar door. De verdediger stond ook in de belangstelling van Liverpool.

Keane doorliep maandagochtend met succes de medische keuring. Door zijn komst lopen de transferuitgaven van Everton deze zomer op tot meer dan honderd miljoen euro. Davy Klaassen kwam voor 27 miljoen euro over van Ajax, Jordan Pickford werd met een minimumbedrag van 28,6 miljoen euro de duurste Engelse keeper aller tijden en Henry Onyekuru kwam voor 7,7 miljoen euro over van Eupen. Hij wordt echter komend seizoen gestald bij kampioen Anderlecht. Inclusief de transfer van Sandro Ramírez komt Everton dus uit op een bedrag van boven de honderd miljoen.