Terence Kongolo tekent voor vijf jaar bij AS Monaco

Terence Kongolo is officieel speler van AS Monaco. De Oranje-international verlaat Feyenoord voor de kampioen van Frankrijk en tekent voor vijf jaar. Het contract van de 23-jarige verdediger in De Kuip liep door tot medio 2019. De Rotterdammers ontvangen naar verluidt vijftien miljoen euro.

Kongolo wordt door Monaco gezien als de opvolger van Benjamin Mendy, die al zijn jawoord aan Manchester City zou hebben gegeven “Ik ben erg blij met AS Monaco”, reageert de Nederlander op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Ik kijk er naar uit om de nieuwe technische staf en mijn ploeggenoten te ontmoeten.”

“We willen Terence van harte welkom heten”, aldus vice-president Vadim Vasilyev. “We zijn blij dat hij voor Monaco heeft gekozen. Hij is een jonge speler, die al een groot aantal seizoenen op het hoogste niveau heeft gespeeld bij Feyenoord, een club waarmee hij verschillende prijzen heeft gewonnen en Europese wedstrijden voor heeft gespeeld. We geloven in zijn potentieel en we zijn ervan overtuigd dat hij zich in Monaco verder kan ontwikkelen."

OFFICIEEL - Terence Kongolo is speler van AS Monaco! Hij tekent voor vijf seizoenen. Feyenoord ontvangt naar verluidt 15 miljoen euro. #asmonaco #asm #feyenoord #kongolo #transfer Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 3 Jul 2017 om 9:08 PDT

Op de clubwebsite van Feyenoord reageert technisch directeur Martin van Geel op het vertrek van Kongolo: “Terence is een voorbeeld van hoe wij het voor ogen hebben met onze grootste talenten. Hij heeft onze jeugdopleiding doorlopen en heeft zich vervolgens ontwikkeld tot belangrijke speler in het eerste elftal én international. Na vijf volledige seizoenen bij Feyenoord zet hij met deze transfer naar AS Monaco nu de volgende stap in zijn carrière.”

Kongolo debuteerde in 2012 in de hoofdmacht van Feyenoord. Sindsdien kwam de verdediger tot 106 competitieduels, waarin hij eenmaal scoorde. Bovendien maakte Kongolo in 2014 zijn debuut als international: hij ging mee naar het WK 2014 en speelde in totaal drie interlands voor Oranje. Met Feyenoord won Kongolo behalve het landskampioenschap van vorig seizoen ook de KNVB Beker in 2016. In april tekende hij nog bij in De Kuip.

Het vertrek van Kongolo betekent dat Feyenoord een vijfde belangrijke kracht uit het kampioensjaar uitzwaait. Eerder stopte Dirk Kuyt als voetballer, terwijl Steven Berghuis, Eljero Elia en Rick Karsdorp vertrokken. Het is onduidelijk of Berghuis terugkeert; Elia transfereerde naar Medipol Basaksehir en Karsdorp tekende een contract voor vijf seizoenen bij AS Roma.