VZ Talentscout - Noord-Ier moet bij United in voetsporen George Best treden

Noord-Ier moet bij United in voetsporen George Best treden

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Ethan Galbraith, middenvelder uit Noord-Ierland.

Door Chris Meijer

In 1961 kreeg toenmalig Manchester United-manager Matt Busby een telegram vanuit Belfast. “Ik denk dat ik een genie voor je heb gevonden”, schreef Bob Bishop, die in Noord-Ierland scoutte voor the Red Devils. In het oosten van Belfast had hij een kleinere en tengere jongen ontdekt. Glentoran vond hem ‘te licht en te klein’, maar Bishop zag in hem een rijzende ster. De scout kreeg geen ongelijk, want twee jaar later maakte de toen zeventienjarige George Best zijn debuut voor Manchester United. De rest is geschiedenis, de aanvaller groeide uit tot een van de beste voetballers in de historie van de club. The fifth Beatle, zoals de bijnaam van Best luidt door zijn uitbundige levensstijl naast het veld, staat te boek als de beste Noord-Ierse voetballer ooit. Het nationale vliegveld is vernoemd naar de in 2005 overleden Best.

Noord-Ierland kreeg nooit meer zo’n grote voetballer als Best, al treedt Ethan Galbraith nu in ieder geval in zijn voetsporen. De defensieve middenvelder staat in zijn thuisland te boek als een wonderkind en heeft het nodige gemeen met het icoon. Niet zijn positie in het veld, want Best speelde als vleugelaanvaller. Maar beiden werden geboren in de buurt van Belfast. De wieg van Best stond in het oosten van de stad, terwijl Galbraith afkomstig is uit een noordelijke voorstad van Belfast. Best werd op vijftienjarige leeftijd ontdekt door Manchester United, terwijl Galbraith op dezelfde leeftijd op proef mocht komen bij the Red Devils.

Met succes, want Galbraith heeft een driejarig contract getekend bij Manchester United. Hij speelt eerst een jaar op amateurbasis totdat hij zeventien wordt en oud genoeg is om een tweejarig profcontract te ondertekenen. De zestienjarige middenvelder gaat vanaf komend seizoen in de Onder-18 van de club spelen. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen, want Galbraith had al een voorcontract bij Manchester United getekend na de succesvolle proefperiode. Tony Coulter, scout voor the Red Devils, ontdekte de talentvolle middenvelder bij Linfield. Bij the Blues speelde Galbraith in de Onder-16. Voordat hij bij de kampioen van Noord-Ierland terechtkwam, speelde hij voor Ballyclare Comrades, Glentoran en Crusaders. De huidige aanvoerder van Noord-Ierland Onder-17 speelden in verschillende vertegenwoordigende elftallen. Met Noord-Ierland Onder-13 maakte hij ooit gehakt van de leeftijdsgenoten van zijn toekomstige werkgever; United ging met 5-1 ten onder.

Ethan Galbraith in het midden, met Ryan Giggs , Nicky Butt en United-scout Tony Coulter, die hem ontdekte.

“Dit is waanzinnig, ik ben echt door het dolle heen”, sprak een uitzinnige Galbraith tegenover de Irish Mirror. “Ik tekende mijn voorcontract en Nicky Butt en Ryan Giggs waren aanwezig. Het was ongelofelijk om hen te ontmoeten. Ik ben naar de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool op Old Trafford geweest. Daarna mocht ik een klein kamertje mijn contract tekenen en ontmoette ik Butt en Giggs, dat was heel gek. Ze hebben me verteld hoeveel ik zal moeten werken, dit is pas het begin. Het is uitdaging, maar ik kan niet wachten om te beginnen.”

“Ik ben maar een tiener uit Noord-Ierland met een droom om profvoetballer te worden. Als je dan een contract kan tekenen bij Manchester United, is dat fantastisch”, vervolgt de aanvoerder van Noord-Ierland Onder-17, die ook al voor Noord-Ierland Onder-18 speelde. “Toen ik begon met voetballen, had ik maar één droom: ooit in Engeland voetballen. Ik heb dit vanaf jonge leeftijd altijd gewild, maar om eerlijk te zijn heb ik er nooit aan gedacht dat ik bij Manchester United zou kunnen tekenen. Dit is geweldig. Ooit hoop ik voor de nationale ploeg van Noord-Ierland te spelen, maar nu concentreer ik me vooral op de club.”

Angel Gomes maakt zijn debuut voor Manchester United.

José Mourinho is geen manager die geregeld jonge spelers binnenhaalt, maar de Portugees liet afgelopen seizoen al wel de nodige talenten ruiken aan het grote werk. Josh Harrop, Demetri Mitchell, Axel Tuanzebe, Scott McTominay en Angel Gomes maakten allen hun debuut en het vastleggen van Galbraith lijkt de volgende stap te zijn. Bij de Onder-18 krijgt de defensieve middenvelder landgenoot Kieran McKenna als trainer. De pas 31-jarige trainer, die vorig seizoen overkwam van Tottenham Hotspur, staat hoog aangeschreven. Manchester United Onder-18 heeft een veelbelovende selectie voor komend seizoen. Met name Angel Gomes staat te boek als groot talent, zo weet ook Galbraith: “Ik speelde tijdens mijn proefperiode al met fantastische spelers, zoals Angel Gomes. Hij zit al tegen het eerste elftal aan.”

Overigens is de defensieve middenvelder niet de eerste Noord-Ier bij Manchester United sinds Best. Onder meer Norman Whiteside, Keith Gillespie, David Healy, Jonny Evans en Paddy McNair stonden in de afgelopen jaren onder contract op Old Trafford, maar veroverden geen plek in het eerste elftal. Galbraith zal moeten breken met deze trend en zijn eerste halte op weg naar Old Trafford is de Onder-18, waar hij ploeggenoot van Tatith Chong wordt.

Naam: Ethan Galbraith

Geboortedatum: 11 mei 2001

Club: Manchester United

Positie: defensieve middenvelder

Sterke punten: sterk aan de bal, inzicht, techniek