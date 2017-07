Roma wil langer door met Totti: ‘Hij kan waardevol zijn in die rol’

De toekomst van Francesco Totti is vijf weken na zijn laatste wedstrijd voor AS Roma nog altijd in het ongewisse. De veertigjarige vedette lijkt zijn voetbalschoenen inmiddels definitief aan de wilgen te hebben gehangen, maar heeft nog altijd niet officieel laten weten of en in welke hoedanigheid hij in de voetballerij actief zal blijven. Eusebio Di Francesco hoopt Totti in elk geval te kunnen behouden voor Roma.

Di Francesco werd vorige maand officieel benoemd tot hoofdtrainer van i Giallorossi en denkt dat Totti als beleidsbepaler van grote waarde zou kunnen blijven voor de club. "Het is vrijwel zeker dat hij bij Roma aan de slag zal gaan als directeur", zegt de oefenmeester in een interview met Il Centro. "Ik zou hem graag in die rol bij de club houden. Hij is bekend met de omgeving en zou met zijn kwaliteiten van grote waarde kunnen zijn."

De van Sassuolo overgekomen coach weigerde de rol die hij weggelegd ziet voor Totti verder te concretiseren. "Ik zal het eerste elftal leiden, maar het is waardevol om mensen om je heen te hebben die dicht bij de spelers staan", vervolgt Di Francesco, die tussen 1997 en 2001 als speler al op de loonlijst stond bij Roma en in die periode ploeggenoot was van Totti. "Helaas heb ik echter nooit het geluk gehad om hem als trainer onder mijn hoede te hebben."