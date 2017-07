‘Daar valt met Chelsea niet over te praten, maar we willen toch in gesprek’

Hans Nijland hield zondagavond nog een beetje de boot af omtrent de komst van Todd Kane, maar het begint er toch op te lijken dat de verdediger van Chelsea volgend seizoen in het Noordlease Stadion te bewonderen is. De Trots van het Noorden zal Kane waarschijnlijk voor een jaar huren, al is de voorzitter in principe niet zo’n voorstander van dergelijke deals.

“Helemaal niet als er geen optie tot koop kan worden bedongen zoals bij onze Japanse aanwinst Ritsu Doan”, legt hij uit in gesprek met Het Dablad van het Noorden. Groningen sloeg onlangs een behoorlijke slag door de negentienjarige Japanner, inclusief optie tot koop, van Gamba Osaka te huren.

“Met Chelsea valt over zo'n constructie niet te praten. Toch willen we wel in gesprek met Kane om te kijken hoe hij er voor staat en of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Eén of maximaal twee huurlingen in de selectie vind ik nog te accepteren”, gaat Nijland verder.

Kane was eerder op de Nederlandse velden al actief voor NEC, waar hij in het seizoen 2015/16 een uitstekende indruk maakte. De verdediger sloot het seizoen echter wel af met een domper, aangezien hij in een van de laatste wedstrijden zijn kruisband afscheurde. De 23-jarige Kane staat nog tot medio 2019 onder contract bij Chelsea.