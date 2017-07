Update: PSV praat met Real Betis om transfer Guardado te bezegelen

De MLS leek lange tijd de meest waarschijnlijke bestemming voor Andrés Guardado, maar er is meer interesse voor de Mexicaanse middenvelder van PSV. Marca meldt maandagochtend dat Real Betis zijn zinnen heeft gezet op de komst van de dertigjarige routinier van de Eindhovenaren.

Los Verdiblancos roerden zich met de komst van Sergio León, Victor Camarasa, Cristian Tello en Antonio Barragán al aardig op de transfermarkt en zijn naar verluidt dus nog niet uitgewinkeld. Betis-bestuurder Lorenzo Serra Ferrer zou zelfs al contact hebben opgenomen met Phillip Cocu, die hij nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Barcelona.

Als Guardado openstaat voor de avances van Betis, zou het na Deportivo La Coruña en Valencia zijn derde club in LaLiga worden. Het is echter nog de vraag of de Mexicaan een rentree in Spanje ziet zitten: eerder leek hij nog op weg naar Los Angeles FC, dat hem eerst nog een halfjaar aan PSV zou willen verhuren, aangezien het nieuwe seizoen in de MLS pas in 2018 begint.

Update dinsdag 4 juli 2017 10.08 uur – ‘Guardado tekent nog voor het weekend bij LaLiga-club’

Andrés Guardado gaat PSV verlaten voor Real Betis. De Mexicaanse middenvelder heeft ook een aanbieding uit de Major League Soccer op zak, maar blijft liever in Europa voetballen. Volgens het Spaanse AS is Guardado zelf al akkoord met de club uit LaLiga en is het wachten op akkoord tussen de clubs. Er wordt gesproken over een transfersom van tussen de anderhalf en twee miljoen euro.

Update 4 juli 12.27 uur - PSV sprak nog niet met Real Betis over Andrés Guardado

Andrés Guardado is volgens Spaanse media dicht bij een overstap naar Real Betis, maar bij PSV houdt men voorlopig de boot af. Technisch manager Marcel Brands onderhandelde nog niet met de club uit LaLiga: “Zijn agent wellicht, maar wij niet”, laat hij optekenen door het Eindhovens Dagblad.

Update 5 juli 14.48 uur – PSV praat met Real Betis om transfer Guardado te bezegelen

PSV is met Real Betis in onderhandeling over een transfer van Andrés Guardado, zo bevestigt de Eindhovense club woensdagmiddag aan NUsport. De Mexicaan staat nog tot medio 2018 onder contract bij PSV en naar verluidt vragen de Eindhovenaren een transfersom van twee miljoen euro.