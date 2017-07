‘Vitesse rekent op vertrek Eloy Room en meldt zich bij PSV’

Hoewel Eloy Room nog over een tot medio volgend jaar doorlopend contract beschikt, houdt Vitesse volgens De Telegraaf ernstig rekening met een vertrek van de doelman, die in 2009 zijn debuut maakte voor de Arnhemmers. De bekerwinnaar heeft zich naar verluidt dan ook al bij PSV gemeld om te praten over de komst van Remko Pasveer.

Pasveer beschikt eveneens over een nog tot volgend jaar doorlopend contract en zou wel oren hebben naar een rol als eerste doelman. Hij werd in 2014 opgehaald bij Heracles Almelo om in aanmerking te komen voor een rol als eerste keus onder de lat, maar was in de afgelopen jaren de reservekeeper achter Jeroen Zoet.

Als PSV inderdaad afscheid neemt van Pasveer, is hij de tweede doelman die binnen een week bij PSV vertrekt. Hidde Jurjus werd onlangs voor een jaar aan Roda JC Kerkrade verhuurd, waar hij de vervanger wordt van de naar Ajax vertrokken Benjamin van Leer. Zoet staat eveneens in de belangstelling van een aantal buitenlandse clubs, waaronder Napoli.