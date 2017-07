Buitenlands avontuur lonkt voor Armenteros: ‘Dat kan ik bevestigen’

Samuel Armenteros was onlangs nog in beeld bij Vitesse, maar de Arnhemmers slaagden er toen niet in om de spits van Heracles Almelo te strikken. Dat betekent echter niet per se dat de Zweeds international volgend seizoen nog steeds in Twente te bewonderen zal zijn: Armenteros is namelijk in beeld bij de Griekse top.

“Er zijn twee Griekse topclubs geïnteresseerd, dat kan ik bevestigen”, reageert zijn zaakwaarnemer Fredrik Risp tegenover Aftonbladet op de geruchten. Een van die twee clubs is in ieder geval Panathinaikos, dat Marcus Berg naar Al Ain zag vertrekken en de spits wil vervangen door een landgenoot. Welke andere club uit de Superleague geïnteresseerd is in Armenteros, is nog niet duidelijk.

De Telegraaf meldt daarnaast dat Heracles aan een transfersom van zo’n twee miljoen euro denkt voor Armenteros. De Zweed verlengde in mei nog zijn contract met een jaar, waardoor de club meer geld tegemoet kan zien. Panathinaikos of een andere club in Griekenland zou voor Armenteros na Anderlecht en Qarabag FK zijn derde werkgever buiten de Eredivisie worden.