Löw: ‘Je kunt wel stellen dat elke speler van ons er nu beter voor staat’

Joachim Löw won als bondscoach van Duitsland al de wereldtitel en kan daar zondagavond na de 0-1 zege op Chili de Confederations Cup naast zetten in zijn prijzenkast. De keuzeheer van die Mannschaft was na afloop van de eindstrijd bijzonder te spreken over zijn jonge ploeg, die het zonder een flink aantal grote namen moest doen.

Spelers als Manuel Neuer, Toni Kroos en Mesut Özil kregen namelijk rust na een lang seizoen. Dit weerhield een jong Duitsland er aan de hand van spelers als Julian Draxler, Timo Werner en Leon Goretzka er echter niet van om bij vlagen uitstekend voetbal op de mat te leggen gedurende het toernooi in Rusland: “Je kunt verder zeggen wat je wil, maar het lijkt mij dat je wel kunt stellen dat iedere speler van ons er nu beter voorstaat”, reageerde Löw na de finale tegenover de ZDF.

Lars Stindl maakte na een Chileense blunder het enige doelpunt van de finale.

“We hebben ongelooflijk goed gepresteerd. We hebben het elke dag zwaar gehad, maar de jongens hebben het geweldig gedaan. Ik ben ontzettend trots op mijn spelers, zeker na deze finale. De Chilenen zijn bepaald geen lieverdjes om tegen te spelen”, ging de bondscoach verder.

Duitsland treedt volgend jaar in Rusland aan als de regerend wereldkampioen en zal er dan alles aan doen om die titel te prolongeren. In de kwalificatie loopt alles tot nu toe met een ongeslagen status na zes wedstrijden op rolletjes, maar Löw weet ook dat dat geen garanties geeft voor het hoofdtoernooi: “Het wordt volgend jaar ontzettend lastig om de titel te verdedigen. We zullen hard moeten blijven werken.”