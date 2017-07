ADO duidelijk: ‘Ik denk dat het beter is als hij een andere club zoekt’

De toekomst van Gervane Kastaneer lijkt niet bij ADO Den Haag te liggen. Jeffrey van As, technisch manager van de club, laat weten dat het beter is voor Kastaneer om een andere club te zoeken. Het contract van de 21-jarige aanvaller liep af op 1 juli.

Het management van Kasteneer voert nog gesprekken met de leiding van ADO over een eventuele langere samenwerking, maar de mening van Van As is duidelijk. “Er zijn wat gesprekken om wat dingen glad te strijken vanuit het verleden”, vertelt de sportbestuurder in gesprek met Haaglanden Voetbal. Kastaneer kwam onder Zeljko Petrovic nog regelmatig aan spelen toe, maar in de tweede seizoenshelft kwam hij nauwelijks meer in actie.

“Ik denk dat het beter is dat Kastaneer een andere club gaat zoeken door alles wat er is gebeurd. Ik denk dat hij toe is aan de stap naar het buitenland", besluit Van As. Afgelopen winterstop was er sprake van een heuse transfersoap rond Kastaneer. De aanvaller was dichtbij een overstap naar FSV Mainz 05, maar door een oogblessure ging de transfer niet door. Verder laat Van As nog weten dat Mike Havenaar ‘bijna zeker’ speler van Vissel Kobe is én dat er nog steeds aan Wilfried Kanon wordt gedacht.