‘De top vier van Nederland of de Europese subtop heeft hij in zich’

Jamiro Monteiro tekende vrijdag voor drie seizoenen bij Heracles Almelo, dat hem overnam van SC Cambuur. Monteiro heeft echter de potentie voor een club uit de Nederlandse top, zegt zijn zaakwaarnemer Carlos Barros. Hij gelooft dat zijn protegé kan doorgroeien naar het niveau Ajax, Feyenoord en PSV.

"Als hij het goed doet bij Heracles dan zou de logische vervolgstap de top van Nederland, de top vier, kunnen zijn of de Europese subtop. Dat heeft hij in zich”, aldus Barros in gesprek met Tjerkstra Media. Monteiro had naar verluidt ook de aandacht van AZ en sc Heerenveen getrokken, maar de 23-jarige middenvelder koos bewust voor de stap naar het Polman Stadion.

Het plafond van Monteiro ligt echter hoger dan Heracles, denkt Barros. "Zijn voetballende vermogen houdt hem als een paal boven water. Sommige mensen zien dat niet, maar Jamiro kan heel goed voetballen. Hij kan voetballend gezien bij Heracles nog meer opvallen, omdat hij nog meer energie zal overhouden en meer rendement zal hebben om de boel af te jagen. Hij zal nu nog meer naar voren kunnen spelen en ook agressiever kunnen spelen."