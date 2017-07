Recordtransfer Arsenal op komst: ‘Uniek om zo dicht bij 50 miljoen te komen’

Alexandre Lacazette gaat definitief naar Arsenal, zo zegt Jean-Michel Aulas, de voorzitter van Olympique Lyon. In gesprek met Le Progress stelt de Fransman dat de spits binnen 48 uur speler van the Gunners is. In de komende dagen reist Lacazette af naar Londen om de deal rond te maken.

Arsenal volgt de Frans international al jaren en zag een bod vorig jaar nog afgewezen worden. Kylian Mbappé lijkt te duur voor de club van trainer Arsène Wenger, dus wordt er nu weer gekeken naar Lacazette. De Fransman heeft in vier seizoenen bij Lyon 113 goals gemaakt in 183 optredens in alle competities. Binnen één of twee dagen is de langverwachte transfer eindelijk daar, zegt de sportbestuurder. “De transfersom zal liggen tussen de 45 en 50 miljoen euro. Om zo dicht bij 50 miljoen te zijn is uniek en zal denk ik een record zijn voor zowel Lyon als Arsenal."

Aulas zei eerder nog dat de Fransen minimaal 65 miljoen euro voor de spits wilden ontvangen. Er worden nu een aantal bonussen in het contract opgenomen waardoor de transfersom maximaal 6,8 miljoen euro hoger kan uitvallen. Met de overeenkomst lijkt Arsenal de transfer van Mesüt Özil te gaan overtreffen. De Duitse spelmaker kwam in de zomer van 2013 voor ongeveer 48 miljoen euro over van Real Madrid, maar nu lijkt de Londense club nog verder te gaan.