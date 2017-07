‘Cristiano Ronaldo komt deze week met statement over toekomst’

Cristiano Ronaldo gaat deze week een statement naar buiten brengen waarin hij stelt trouw te blijven aan Real Madrid, meldt de kwaliteitskrant the Times. De sterspeler van de Koninklijke zou tevreden zijn over de wijze waarop de club, en met name voorzitter Florentino Pérez, hem steunt omtrent zijn geschil met de Spaanse fiscus.

Ronaldo ligt in Spanje onder een vergrootglas door vermeende belastingfraude ter waarde van vijftien miljoen euro. De officier van justitie in Madrid heeft een aanklacht ingediend tegen de aanvaller, waardoor de ster van Real Madrid zich binnenkort voor de rechter zal moeten verantwoorden. Ronaldo zou de fiscus tussen 2011 en 2014 bewust hebben opgelicht. Mede hierdoor zou Ronaldo uitkijken naar een andere werkgever, maar ook het gebrek aan steun was de Portugees een doorn in het oog.

Cristiano Ronaldo moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

De 32-jarige aanvaller zou naar verluidt te weinig steun ondervinden van zijn werkgever en een vertrekwens hebben neergelegd bij de club, maar na de zalvende woorden van Pérez wil Ronaldo nu toch blijven. De club meldde onder andere vertrouwen te hebben in Ronaldo. “Hij heeft, voor zover wij begrijpen, volgens de regels gehandeld. Sinds hij hier in juli 2009 arriveerde, heeft hij altijd laten zien bereid te zijn om aan zijn belastingverplichtingen te voldoen. Real Madrid is er absoluut van overtuigd dat Ronaldo zijn totale onschuld zal bewijzen”, reageerde de Koninklijke eerder in een verklaring.

Volgens het eerder genoemde medium gaat de international in de komende dagen dus naar buiten treden om aan te geven dat hij wil blijven bij de Spaanse landskampioen. Dit nieuws zou teleurstellend zijn voor veel clubs, aangezien zij aasden op de diensten van de Portugees. Onder meer Paris-Saint Germain, Manchester United en Chelsea wilden hem graag verleiden tot een vertrek uit het Santiago Bernabeu. Ook zijn collega’s kunnen dit nieuws eventueel opvatten als teleurstellend: met de mogelijke komst van Kylian Mbappé lijkt de concurrentie in de voorste linie van Real Madrid alsmaar groter te worden.