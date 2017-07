Bony gaat voor basisplek onder Guardiola: ‘Het was nooit zó ernstig’

Wilfried Bony kende de afgelopen tijd veel blessureleed. De aanvaller van Manchester City, die afgelopen jaar werd verhuurd aan Stoke City, gelooft dat hij komend seizoen een basisplaats kan afdwingen bij trainer Josep Guardiola. Met name het feit dat de Ivoriaan momenteel pijnvrij is, geeft volgens hem de doorslag.

“Toen ik bij City zat, ben ik nooit een maand blessurevrij geweest”, vertelt Bony in gesprek met the Sun. “Er was altijd wel iets. Ik ben nooit zo ernstig geblesseerd geweest sinds ik voetbal. Nooit. Het was heel slecht. Het was eerst malaria, daarom dat ik in het voorseizoen niet mee ging naar Indonesië. Ik trainde eerst in Marbella met mijn personal trainer.”

“Toen ik weer fit was en de ploeg terugkeerde, gingen we naar Duitsland om te spelen tegen VfB Stuttgart”, vervolgt de ex-speler van onder meer Vitesse en Swansea City. “En daar brak ik mijn vinger. Ik weigerde een operatie omdat de competitie over twee weken begon. Dus ik heb het hele seizoen met die vinger gespeeld. Mijn lichaam had veel pijn dat seizoen. En er was ook de hamstring bij Juventus, tegen Barcelona had ik een gebroken voet... Dat is voetbal, er zijn hoogte- en dieptepunten en ik geloof dat ik de slechte tijden nu achter de rug heb.”