FC Groningen doet zaken met Chelsea en haalt back terug naar Eredivisie

FC Groningen huurt Todd Kane dit seizoen van Chelsea, zo meldt het Algemeen Dagblad zondagmiddag. Tegenover de komst van Kane staat het mogelijke vertrek van Bryan Linssen en Simon Tibbling, die op weg zijn naar respectievelijk Vitesse en het Deense Bröndby IF.

De Trots van het Noorden was naarstig op zoek naar een back die kan opstomen vanaf de rechterflank. Hans Hateboer vertrok in de winterstop namelijk naar het Italiaanse Atalanta. Zijn positie werd in de tweede seizoenshelft ingevuld door Tom Hiariej, maar ook hij heeft de Eredivisionist inmiddels verlaten en speelt bij het Australische Central Coast Mariners.

Kane is geen onbekende voor de Eredivisie. Hij speelde in het seizoen 2015/16 op huurbasis voor NEC en speelde 31 competitieduels, waarin hij één keer scoorde. Daar liep hij tegen het einde van de competitie een zware knieblessure op: hij scheurde in april 2016 tijdens een wedstrijd tegen PEC Zwolle zijn voorste kruisband. Toch ziet de Engelse kampioen potentie in de verdediger, aangezien the Blues zijn contract vorig seizoen met drie jaar verlengden.