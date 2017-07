‘Feyenoord en Fiorentina akkoord over verhuur zonder optie tot koop’

Feyenoord en Fiorentina zijn akkoord over een verhuur van Kevin Diks. Dat meldt Voetbal International. De rechtsback wordt voor een seizoen gestald in De Kuip, maar van een optie tot koop is geen sprake. Eerder schreven diverse media dat Feyenoord daarop inzette. Zodoende keert Diks over een jaar weer terug in Florence.

De vleugelverdediger wordt binnengehaald als opvolger van Rick Karsdorp, die deze week voor minstens veertien miljoen euro werd verkocht aan AS Roma. Met Diks kiest de landskampioen voor een relatief goedkope optie. Er hoeft enkel een huursom te worden betaald voor Diks en onlangs schreef De Telegraaf dat het daarbij gaat om zeven ton.

Diks speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis voor zijn ex-club Vitesse. De verdediger, die bij Feyenoord de concurrentiestrijd aan moet gaan met Bart Nieuwkoop, kwam in totaal tot 75 wedstrijden voor Vitesse en daarin was hij goed voor twee doelpunten en vijf assists. In dienst van Fiorentina, de club waarbij de international van Jong Oranje nog tot medio 2021 onder contract staat, staat de teller op twee officiële optredens.