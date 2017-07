Aissati duikt op in Eredivisie: ‘Hij mag de technische staf overtuigen’

Ismaïl Aissati traint vanaf maandag mee bij ADO Den Haag. De clubloze middenvelder krijgt komende week de kans om zich te bewijzen aan de technische staf, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. Mogelijk kan Aissati een contract verdienen, als hij een goede indruk achterlaat op trainer Alfons Groenendijk.

Aissati kwam het afgelopen seizoen uit voor Alanyaspor. Hij speelde twaalf duels in de Süper Lig en was daarin niet trefzeker. De tweevoudig international van Marokko brak in 2005 door bij PSV en kwam later uit voor FC Twente (huur), Ajax, Vitesse (huur), Antalyaspor, Terek Grozny en dus Alanyaspor.

De 28-jarige aanvallende middenvelder stond te boek als een supertalent uit de opleiding van PSV, maar heeft die belofte nooit volledig ingelost. Hij speelde in totaal 44 duels voor de Eindhovense club, waarin Aissati 3 keer scoorde. Bij Ajax kwam hij tot 41 wedstrijden en 6 doelpunten.