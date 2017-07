Bayern heeft opvolger Xabi Alonso al binnen: ‘Hij past binnen dat profiel’

Bayern München ziet Xabi Alonso na de zomer niet meer terugkeren. De Spaanse middenvelder heeft zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen, maar trainer Carlo Ancelotti maakt zich geen zorgen. Volgens de Italiaan heeft miljoenenaankoop Corentin Tolisso alles om de opvolger van Alonso te worden.

“Ik denk dat Tolisso een goed profiel heeft om Alonso op te volgen. In onze ogen is hij een hele goede middenvelder. Hij is een van de beste middenvelders op de markt”, zei Ancelotti op een persconferentie. Bayern telde onlangs veertig miljoen euro neer om Tolisso los te weken bij Olympique Lyon. “Hij is een hele complete middenvelder, die zowel in aanvallend als verdedigend opzicht zijn werk goed doet.”

“Hij is nog steeds erg jong en heeft het goed gedaan bij Lyon. Ik denk dat hij zich bij ons nog meer kan verbeteren. Hij maakt ons middenveld compleet”, vervolgt de Italiaanse oefenmeester. Bayern haalde eerder ook Sebastian Rudy binnen, die transfervrij wordt overgenomen van TSG 1899 Hoffenheim. “Een hele goede aanwinst, want hij is tactisch heel sterk. Er is veel concurrentie op het middenveld. We hebben veel wedstrijden voor de boeg, dus er is veel mogelijkheid om aan spelen toe te komen.”