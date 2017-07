‘Juventus gaat in de tegenaanval en biedt 25 miljoen euro aan salaris’

Juventus verzet zich nog altijd hevig tegen een zomers vertrek van Alex Sandro. Twee fikse biedingen van Chelsea werden van tafel geveegd, ook al had de Londense club de laatste keer naar verluidt 68 miljoen euro over voor de komst van de Braziliaanse linkerverdediger. Juventus hoopt spoedig een einde aan de interesse te maken.

Diverse Italiaanse media schrijven zondag dat Juventus achter de schermen bezig is met een indrukwekkend contractvoorstel voor Alex Sandro. Als de Braziliaan de interesse van Chelsea en ook Paris Saint-Germain links laat liggen en zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis zit, kan hij tot medio 2022 liefst vijf miljoen euro per jaar tegemoet zien. Dat is 'slechts' een miljoen euro minder dan hij bij Chelsea kan verdienen.

Alex Sandro wordt in zijn vaderland vanwege zijn manier van spelen altijd vergeleken met Roberto Carlos, ook al is zijn interlandloopbaan tot dusver niet echt van de grond gekomen. De linkspoot maakte medio 2015 voor 26 miljoen euro de overstap van FC Porto naar Juventus, voor een bedrag van 26 miljoen euro, signeerde een contract voor vijf seizoen met la Vecchia Signora. De Portugese club had vier jaar eerder bijna tien miljoen euro voor de Braziliaan betaald.