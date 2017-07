Britse krant pakt zondag uit: ‘Arsenal plaatst recordbod van 142 miljoen euro’

Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain lijken de enige clubs te zijn die zich een ingaande transfer van Kylian Mbappé kunnen veroorloven, maar volgens The Sunday People is inmiddels ook Arsenal een serieuze gegadigde. De club uit Londen zou achter de schermen een bod van liefst 142 miljoen euro voorbereiden.

Arsène Wenger doet er op persoonlijk vlak alles aan om landgenoot Mbappé naar het Emirates Stadium te halen, zo klinkt het. Waar bij clubs als Real Madrid en Manchester City de kans op veel speeltijd bovendien gering is, zal de achttienjarige Fransman bij the Gunners vrijwel zeker van een basisplaats zijn.

Mbappé brak afgelopen seizoen door bij AS Monaco, met liefst 26 doelpunten in 44 officiële duels. Wenger erkende dat het tienertalent vergelijkenissen vertoonde met Thiery Henry, de meest succesvolle buitenlander in de geschiedenis van Arsenal. Met de oud-aanvaller in de gelederen beleefde de Londense club glorieuze jaren, met onder meer twee landstitels en drie FA Cups.

Manchester City en Paris Saint-Germain zijn ook bereid om ver te gaan voor Mbappé. Dat geldt ook voor Real Madrid, dat echter een lichte voorsprong op de clubs lijkt te hebben. De Frans A-international liep op veertienjarige leeftijd al stage bij de Spaanse topclub, maar koos uiteindelijk voor een langer verblijf in Monaco. De contacten tussen Zinédine Zidane, de ouders van Mbappé en Mbappé zelf zijn echter altijd gebleven.