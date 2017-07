‘Ik voel me nu gedwongen de waarheid boven tafel te brengen’

FC Eindhoven nam afgelopen dinsdag afscheid van Leonardo. Voor de 34-jarige aanvaller uit Brazilië kwam het nieuws niet onverwacht. "Er zijn de laatste tijd zoveel dingen gebeurd. Ik voel me nu gedwongen de waarheid boven tafel te brengen." De ex-speler van onder meer Ajax en Feyenoord vindt FC Eindhoven 'een leuke club' met 'ook veel leuke mensen'. "Maar helaas worden er ook enkele spelletjes door een paar mensen gespeeld, waar ik niet van gediend bent."

Trainer Ricardo Moniz haalde Leonardo, die hij kende van gezamenlijke periodes bij Red Bull Salzburg, Ferencvaros en 1860 München, naar Eindhoven. Het duurde een poos voordat de aanvaller zijn werkvergunning kreeg en uiteindelijk speelde hij acht duels. "Mooi dat de club en de trainer me de kans boden me in Nederland weer te tonen. Met Ricardo heb ik ook een goede klik. Maar sindsdien zijn er dingen gebeurd, die respectloos zijn", zo verzekert de aanvaller in gesprek met ELF Voetbal.

Het is geen geheim dat de inmiddels vertrokken Moniz en technisch directeur Harm van Veldhoven, inmiddels werkzaam voor Roda JC Kerkrade, niet elkaars vrienden zijn. Dat leidde tot frictie op de werkvloer. Na het vertrek van Moniz wist Leonardo dat zijn tijd in Eindhoven erop zat, zeker toen hij in het Eindhovens Dagblad las dat hij geen toegevoegde waarde meer had. Een dag later volgde het officiële persbericht.

"Ik hoop dat FC Eindhoven volgend seizoen gaat promoveren. Dat zou een mooie beloning zijn voor de mensen, die me afgelopen seizoen allemaal bij de club hebben gesteund." Leonardo weet nog niet wat de toekomst zal brengen. "Er is al een Nederlandse club geweest die contact met me opnam. Maar ik wil nu even rust. Even voor mezelf op een rijtje zetten wat ik wil." Hij twijfelt over een eventuele club in het betaald voetbal 'met al die spelletjes en eigen belangen'. "Ik ga niet haasten. Over twee of drie weken wil ik de knoop doorhakken."