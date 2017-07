Zoekende Frank de Boer klopt bij Sevilla aan

Manchester United overweegt zich bij Celtic te melden voor Kieran Tierney. De linksback, de afgelopen twee seizoenen verkozen tot Talent van het Jaar in Schotland, kost zeventien miljoen euro. (Daily Mirror)

NAC Breda gaat zich weer versterken met een huurling van Manchester City. José Ángel Esmoris Tasende, voetbalnaam Angeliño, wordt de vijfde speler van the Citizens in Breda na Thierry Ambrose, Paolo Fernandes, Pablo Mari en Manu Garcia. (BN DeStem)

Crystal Palace wilde aanvankelijk Mamadou Sakho halen, maar de vraagprijs van Liverpool is te hoog.