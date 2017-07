Ancelotti reageert: ‘Zoals altijd zijn er zaakwaarnemers die teveel praten’

Ondanks alle geruchten is Robert Lewandowski gelukkig bij Bayern München, zo zegt Carlo Ancelotti. De spits zou naar verluidt teleurgesteld zijn in zijn teamgenoten, omdat Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund afgelopen seizoen er met de topscorerstitel vandoor ging. Lewandowski zou daarom uitkijken naar een transfer, maar Ancelotti geloof niets van dit verhaal.

Ancelotti erkent dat zijn speler baalde van het mislopen van de topscorerstitel, maar verwacht niet dat hij verkast. “Lewandowski heeft nooit geklaagd bij mij, ik heb hem gefeliciteerd met zijn goede seizoen”, vertelde de Italiaanse oefenmeester over de veelscorende aanvaller. “Ik was tevreden met zijn spel en hij was tevreden met ons.”

Na de zogenaamde onvrede van Lewandowski zouden clubs in de rij staan om de Pools international over te nemen, waaronder Chelsea en Manchester United. Ancelotti zegt dat de speculaties omtrent zijn aanvaller louter gebaseerd zijn op de verhalen van zijn belangenbehartigers. “Zoals altijd zijn er zaakwaarnemers die teveel praten, geen idee waarom. Het is niet de eerste keer dat een zaakwaarnemer de kranten heeft gebruikt om iets verkeerds te zeggen. In een perfecte wereld praten zaakwaarnemers niet.”