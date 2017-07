ADO Den Haag denkt aan oude bekenden: ‘Het wachten is op groen licht’

ADO Den Haag won zaterdagmiddag eenvoudig van amateurclub Lugdunum (0-6), maar de selectie van de Haagse club was allesbehalve omvangrijk te noemen. De club is naarstig op zoek naar versterkingen, zeker nu ook topscorer Mike Havenaar vertrekt naar Vissel Kobe. Zowel trainer Alfons Groenendijk als technisch manager Jeffrey van As verwachten in de komende weken nog een aantal spelers te mogen verwelkomen.

“Natuurlijk gaan er spelers bijkomen. Er zijn er in totaal dertien weg en er is met Nick Kuipers pas één versterking bijgekomen”, zei Groenendijk na de wedstrijd in gesprek met Omroep West. “We zijn met een aantal spelers in gesprek, maar het wachten is op groen licht. Mij is altijd verteld dat het goed komt, dus daar maak ik me dan ook geen zorgen om.”

Kevin Jansen en Donny Gorter zijn al geruime tijd in gesprek met ADO, maar Van As kan de transfers pas rondmaken zodra daar budget voor is. De begroting van de club is nog steeds niet goedgekeurd door de KNVB, maar de som die Vissel Kobe voor Havenaar betaalt plus het vrijkomende salaris van de Japanner biedt ruimte voor het strikken van nieuwe spelers.

De nu clubloze Wilfried Kanon blijft ook in beeld. De Ivoriaanse verdediger stond tot 1 juli onder contract in Den Haag en vertrok transfervrij. “Dat loopt al een tijdje”, aldus Van As tegen Voetbal International. “We zijn alleen niet in staat om hem een niet-EU-salaris te bieden, dus daarin zullen we creatief moeten zijn.” September volgend jaar komt Kanon in aanmerking voor een Nederlands paspoort, omdat hij dan vijf jaar in het land verblijft. Ook wil ADO nog steeds graag om de tafel met Lex Immers, die onlangs zijn contract bij Club Brugge liet ontbinden, zo verzekerde Van As.