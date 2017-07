Update: Alleen medische keuring scheidt Bryan Linssen nog van Vitesse

FC Groningen begon zaterdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar de ploeg van Ernest Faber deed dat zonder sterspeler Bryan Linssen. De 26-jarige aanvaller schitterde door afwezigheid en Groningen heeft inmiddels in een officiële verklaring laten weten dat hij in gesprek is met een andere club over een transfer.

Volgens het Dagblad van het Noorden zou Vitesse de club zijn waarmee Linssen momenteel in onderhandeling is. De Arnhemmers zouden wel reeds een akkoord hebben bereikt met Groningen over een transfersom voor de spits, wiens contract in het Noordlease Stadion nog doorloopt tot de zomer van 2018.

Een vertrek van Linssen zou een flinke aderlating zijn voor Groningen. De aanvaller is sinds medio 2015 actief voor de club en was vorig seizoen met elf competitiedoelpunten van grote waarde voor de noorderlingen. Hij speelde eerder in zijn loopbaan voor Heracles Almelo, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard.

Update 1 juliu 18.41 uur - Alleen medische keuring scheidt Linssen nog van Vitesse

Alleen een medische keuring scheidt de overgang van Bryan Linssen van FC Groningen naar Vitesse nog, zo meldt de Gelderlander zaterdagavond. De aanvaller ontbrak zaterdag op de eerste training van de Groningers en wordt de versterking voor op de flanken waar Vitesse naar op zoek is. Het wachten is op een officiële mededeling van de Arnhemmers.