Renato Sanches gaat door het stof na ‘geldvideo’: ‘Het is smakeloos’

Renato Sanches heeft zich verontschuldigd voor een video die hij vrijdag zelf op sociale media plaatste. De middenvelder van Bayern München viert vakantie na de uitschakeling op het EK Onder-21 en telde in 'besloten kring' een flinke stapel briefgeld. Het kwam de negentienjarige Portugees op de nodige kritiek te staan.

Via zijn Facebook-account gaat Renato Sanches door het stof. "Er zijn smaakvolle en smakeloze grappen. Ik moet me na vandaag niet alleen verontschuldigen voor mijn slechte smaak, maar ook voor mijn achteloze gedrag", schrijft hij. "Het is geen excuus dat dit plaatsvond in besloten kring met vrienden tijdens een vakantie."

"Ik heb geleerd om dingen te waarderen en ik zie in dat ik me respectloos heb gedragen. Ik verzeker jullie dat ik niet zo ben", benadrukt Renato Sanches. "Op en buiten het veld zal ik er altijd voor vechten om een voorbeeld te zijn van professionaliteit, bescheidenheid, karakter en waardigheid."