Negatief transferadvies voor Chelsea: ‘Hij is geen eindproduct’

Romelu Lukaku maakte in 186 wedstrijden in de Premier League 85 doelpunten en met die cijfers heeft hij wel bewezen een van de betere spitsen in Engeland te zijn. Chelsea zou erover nadenken om hem terug te halen, maar Tony Cascarino adviseert de club uit Londen om de portemonnee niet te trekken voor de Rode Duivel.

De Ier, die tussen 1992 en 1994 voor Chelsea speelde, noemt Lukaku in een interview met FourFourTwo ‘geen eindproduct’: “Je moet kijken naar jongens als Robert Lewandowski en Pierre-Emerick Aubameyang of Antoine Griezmann. Zoiets”, aldus de 54-jarige Cascarino, die zelf zeven keer scoorde voor the Blues.

“Het is moeilijk, maar soms komen transfers van wie je het onmogelijk acht aan het einde toch nog rond. Je hebt ook nog Álvaro Morata. Antonio Conte haalde hem naar Juventus, maar heeft misschien toch geen vertrouwen in hem. Er zijn wel spelers beschikbaar, maar er zijn er niet veel die goed genoeg zijn om Diego Costa te vervangen”, klinkt het.