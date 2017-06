Chelsea pakt door en biedt 25 miljoen euro

Juventus heeft een eerste bod uitgebracht op Matteo Darmian. Manchester United wil 25 miljoen euro ontvangen voor de verdediger, maar het is nog onduidelijk hoe hoog het bod van de Oude Dame is. (Diverse Italiaanse media)

Promovendus Brighton & Hove Albion heeft bij Liverpool aangeklopt. The Seagulls hopen verdediger Joe Gomez komend seizoen te kunnen huren van the Reds . (Daily Mail)

Chelsea heeft een bedrag van 25 miljoen euro over voor de linkerverdediger, die ook nadrukkelijk gevolgd wordt door Paris Saint-Germain.

(The Sun)