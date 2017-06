‘Wonderkind van FC Porto verrast met transfer naar Championship’

Rúben Diogo da Silva Neves lijkt voor een bijzondere transfer te staan. De twintigjarige middenvelder wordt tot een van de grootste talenten gerekend, maar speelt volgens TVI24 volgend seizoen slechts in de Championship. Neves zou namelijk op weg zijn van FC Porto naar de Wolverhampton Wanderers.

De club van trainer Nuno Santo betaalt naar verluidt twintig miljoen euro voor Neves en FC Porto is van zins om met die transfersom akkoord te gaan omdat men snel geld nodig heeft om de Financial Fair Play-doelstellingen te kunnen halen. Os Dragões moeten deze zomer in totaal zestig miljoen ophalen met uitgaande transfers.

Neves heeft een gelimiteerde transfersom van veertig miljoen in zijn tot medio 2019 doorlopende contract staan, maar Porto neemt dus met minder genoegen. De tweevoudig A-international wordt ook genoemd bij Chelsea en Liverpool, maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt Wolverhampton Wanderers de beste papieren te hebben.