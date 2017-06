Milan slaat opnieuw slag op transfermarkt: ‘Begin het me te realiseren'

Fabio Borini vervolgt zijn carrière bij AC Milan, zo maakt de Italiaanse club bekend op zijn website. I Rossoneri huren de spits één seizoen van Sunderland, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Volgende zomer moeten de Italianen Borini definitief overnemen van the Black Cats.

AC Milan zal dan zes miljoen euro overmaken naar Engeland voor de Italiaanse spits. Hij werd door Chelsea al op jonge leeftijd overgenomen van Bologna, waarna Borini bij the Blues niet door wist te breken. Via Parma, AS Roma en Liverpool kwam de Italiaan bij Sunderland terecht. Daar speelde hij afgelopen seizoen 26 wedstrijden, waarin hij 2 keer tot scoren kwam.

OFFICIEEL: Fabio Borini gaat aan de slag bij AC Milan! #calcio #rossoneri #seriea #sunderland #premierleague Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Jun 2017 om 9:07 PDT

Borini doorstond donderdag de medische keuring in Milaan, waarna hij vrijdag zijn contract ondertekende. “Ik bedank iedereen hier voor het vertrouwen. Ik ben heel erg blij om hier te zijn, er is geen betere club om terecht te komen. Hoe meer ik eraan denk, hoe emotioneler ik word. Spelen voor AC Milan is een droom die uitkomt. Ik begin me te realiseren wat er nu gaande is, ik kan niet wachten om te beginnen”, zegt Borini op de website van AC Milan.

"Op sommige vlakken was hij de fitste speler die we de afgelopen twintig jaar bij AC Milan hebben gezien tijdens een medische keuring. Hij is hier niet alleen om het verschil te maken met zijn fitheid", aldus algemeen directeur Marco Fassone. Borini is niet verbaasd over zijn fitheid. "Ik ben blijven trainen na het seizoen, dus de resultaten zijn geen verrassing. Ik ben bereid alles te doen voor de club, behalve als doelman spelen. Wat het team ook nodig heeft, ik zal het proberen te geven. Qua mentaliteit ben ik in Engeland beter geworden."