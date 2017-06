AS Roma kondigt miljoenenaanwinst aan via computerspel FIFA

Lorenzo Pellegrini is officieel speler van AS Roma. I Giallorossi maken bekend dat de middenvelder een contract voor vijf jaar heeft getekend en een transfersom van tien miljoen euro heeft gekost. Pellegrini komt over van Sassuolo, waarvoor de 21-jarige Italiaan 54 wedstrijden speelde.

“Het is een ongelooflijk gevoel om terug te zijn. Dit was ook mijn doel toen ik naar Sassuolo ging. Dit is het klapstuk van een geweldig tweejarig avontuur bij Sassuolo. Ik bedank Roma, Monchi en de andere directeuren. Zij hebben altijd nauw contact met mij gehouden en hebben mij doen beseffen hoe graag ze mij terug wilden hebben”, aldus Pellegrini, die met rugnummer zeven gaat spelen in het Stadio Olimpico.

LIKE! Dit is nog eens een manier van AS Roma om een aankoop van 10 miljoen euro aan te kondigen! 🎮🎮 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 30 juni 2017

Roma maakte de transfer op originele wijze bekend. Men plaatste op Twitter een video van Pellegrini die het computerspel FIFA speelde en daarin namens Roma scoorde met zijn virtuele ik. “We zijn er trots op dat we Lorenzo naar huis hebben kunnen halen. Hij heeft bij Sassuolo waardevolle ervaring opgedaan en we zijn ervan overtuigd dat hij dit team beter zal maken”, laat Monchi optekenen op de clubwebsite.

De in Rome geboren Pellegrini meldde zich op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Roma en maakte in maart 2015 in de competitiewedstrijd tegen Cesena zijn debuut in de hoofdmacht. Hij vertrok twee jaar geleden naar Sassuolo, maar Roma bedong toen wel een terugkoopclausule van tien miljoen euro en die heeft men nu dus geactiveerd.