Recordaankoop Bayern sprak ook met Juve: ‘Maar heb geen twijfel gehad’

Corentin Tolisso werd deze maand de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Bayern München. Der Rekordmeister maakte minimaal 41,5 miljoen euro over naar Olympique Lyon teneinde de 22-jarige middenvelder in te lijven en troefde daarmee onder meer Juventus af, zo onthult de Fransman vrijdag zelf.

"Het klopt dat ik met enkele beleidsmakers van Juventus gesproken heb", vertelt hij in gesprek met L’Équipe. Tolisso ging voor het afronden van zijn transfer door een hectische periode. "De afgelopen maanden waren niet altijd makkelijk. De media probeerden me voortdurend richting verschillende clubs te sturen, zelfs als het gezien de naam van de club lachwekkend was."

Tolisso hoefde naar eigen zeggen niet lang na te denken toen hij hoorde van de belangstelling van Bayern. "Mijn zaakwaarnemer bracht me ervan op de hoogte en enkele dagen later zat ik met de club aan tafel", legt hij uit. "Dit is een van de drie grootste clubs van Europa. De club houdt er tevens een schitterende filosofie op na, die uitstekend bij mij past. Ik heb geen enkele twijfel gehad."