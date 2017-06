Update: ‘Leeuwin is gestabiliseerd, Labyad sprong sloot in’

Ramon Leeuwin is vrijdagmiddag per ambulance afgevoerd naar het UMC Utrecht, nadat hij bij het trainingscomplex van FC Utrecht is aangereden door een man op een scooter. Dat meldt De Telegraaf. Leeuwin raakte gewond bij de aanrijding, maar is bij kennis.

"De scooterrijder die met noodgang over pad scheurde is achterhaald door spelers FC Utrecht en overgedragen aan politie", schrijft journalist Jeroen Kapteijns van de krant. Volgens een ooggetuige gingen spelers van Utrecht achter een scooterdief aan, aldus RTV Utrecht.

Leeuwin was vorig seizoen inclusief de play-offs goed voor 36 wedstrijden voor Utrecht. Utrecht is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en moet op donderdag 13 juli al aan de bak in de tweede voorronde van de Europa League. Daarin is Valletta FC of SS Folgore de tegenstander.

Ramon Leeuwin is bij bewustzijn na een aanrijding door een scooter, maar moest wel gestabiliseerd worden. Dat laat een woordvoerder van FC Utrecht weten aan RTV Utrecht. Volgens de politie reed de scooterrijder met hoge snelheid op een pad bij het terrein van trainingscomplex Zoudenbalch. Hij maakte rechtsomkeert toen hij een toevallig passerende agent zag en reed daarbij Leeuwin aan. Beide mannen kwamen daardoor ten val. De scooterrijder ging er te voet vandoor en sprong in een sloot, waarna Zakaria Labyad achter hem aan zou zijn gesprongen. Hij heeft de man kunnen aanhouden.