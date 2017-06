Nijland onder de indruk: ‘Vergis je niet, dat is een soort Feyenoord hé’

Ritsu Doan werd donderdag onder grote belangstelling gepresenteerd bij FC Groningen. Het Japanse toptalent komt op huurbasis over van Gamba Osaka en stond ook in de belangstelling van Ajax en PSV. Hans Nijland, algemeen directeur van de Eredivisionist, is trots dat zijn club in staat is geweest om Doan aan te trekken.

De negentienjarige middenvelder heeft buiten de lijnen een uitstekende indruk op hem gemaakt. "Wat een gastje. Vrolijk. Zelfverzekerd. Negentien jaar”, zegt Nijland vrijdag in het Dagblad van het Noorden. De Japanse pers was uitgelopen voor de presentatie van Doan en ook vanuit het Nederlandse journaille was er veel belangstelling. “Ga er maar aan staan voor zo'n groot gezelschap in een wildvreemd land.”

De manier waarop Doan afscheid nam van zijn oude club Gamba Osaka, maakte eveens indruk op Nijland. "Vergis je niet, dat is een soort Feyenoord hè. Een stadion met een capaciteit voor 45.000 toeschouwers en een begroting van bijna vijftig miljoen. Hoe hij het publiek daar toesprak, was geweldig. Ik verstond er natuurlijk niets van, maar het maakte diepe indruk.”