PSV en NAC Breda praten over dubbele transfer: ‘Bal ligt nu bij de clubs’

Menno Koch en Rai Vloet lijken de overstap van PSV naar NAC Breda te maken. Volgens de vrijdageditie van BN De Stem bevindt de overgang van Koch naar het Rat Verlegh Stadion zich in de afrondende fase. Voor de 23-jarige verdediger ligt in Breda een verbintenis voor drie seizoenen klaar.

PSV en NAC hebben ook contact gehad over een eventuele tijdelijke overgang van de een jaar jongere Vloet naar Breda. "Mijn persoonlijke voorkeur is om een seizoen lang in de Eredivisie te spelen. Ik sta zeker open voor NAC, maar de bal ligt nu bij de clubs", zegt Vloet in gesprek met het regionale dagblad.

PSV staat open voor een verhuur, maar wil in dat geval eerst het contract van Vloet verlengen. De middenvelder was afgelopen seizoen op huurbasis voor stadsgenoot FC Eindhoven goed voor twaalf treffers en zes assists. "Bij FC Eindhoven was ik een van de twee controlerende middenvelders, die rol ligt me goed. Nee, ik ben geen spits. Als middenvelder wil ik het nu ook in de Eredivisie laten zien."