Valencia maakt melding van meest rampzalige deal uit geschiedenis

Enzo Pérez maakt de overstap van Valencia naar River Plate, zo maakt de LaLiga-club donderdagavond bekend. De club uit Oost-Spanje neemt voor een bedrag van slechts 2,5 miljoen euro afscheid van een voetballer, die in in januari 2015 het tienvoudige kostte: 25 miljoen euro. Pérez was toentertijd de op twee na duurste Valencia-aankoop ooit, na Álvaro Negredo en Rodrigo Moreno.

Pérez genoot in december 2014 concrete belangstelling van Manchester United, maar de hechte (en zakelijke) band tussen zaakwaarnemer Jorge Mendes en Valencia-eigenaar Peter Lim zorgde ervoor dat los Che de strijd wonnen. Benfica ontving liefst 25 miljoen euro, maar de 31-jarige middenvelder uit Argentinië kon in dertig maanden tijd niet aan de torenhoge verwachtingen voldoen.

Hoewel Pérez zeker niet slecht speelde, kwam hij nimmer in de buurt van de prijs waar hij voor was aangetrokken. In 45 officiële duels kwam de middenvelder niet verder dan 4 assists, tot ongenoegen van de altijd kritische fans in Mestalla. Pérez vervolgt zijn loopbaan nu in zijn vaderland, waar hij eerder voor Godoy Cruz en Estudiantes uitkwam.