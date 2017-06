Vitesse maakt komst van Matavz officieel: ‘Ik sta te popelen’

Tim Matavz gaat weer in Nederland aan de slag. Vitesse maakt donderdagavond via de officiële kanalen de komst van de aanvaller voor drie seizoenen bekend. "Mijn grootste successen heb ik in Nederland beleefd. Daarom ben ik blij dat ik nu weer de kans krijg om mijn kwaliteiten hier te laten zien", zo vertelt de Sloveen op de clubsite.

"Ik wil dolgraag deel uitmaken van Vitesse. Ik sta te poppelen om aan te sluiten bij de groep." Matavz maakte in 2006/07 zijn debuut in het profvoetbal. Na een succesvol seizoen bij het Sloveense ND Gorica, haalde FC Groningen de doelpuntenmaker naar Nederland. De spits maakte vervolgens furore bij FC Groningen waardoor hij een transfer afdwong naar PSV. Met de club uit Eindhoven won Matavz de KNVB Beker in seizoen 2011/12 en pakte men daaropvolgend ook de Johan Cruijff Schaal.

Via FC Augsburg, Genoa en 1. FC Nürnberg keert Matavz nu terug op Nederlandse bodem. "Na het vertrek van Ricky van Wolfswinkel hebben we zorgvuldig onze tijd genomen. Met Tim halen we een ervaren spits in huis. Hij heeft in verschillende competities en op internationaal niveau gespeeld. Het kenmerkt zijn wil en drive dat hij terugkeert naar de Eredivisie", zo licht technisch directeur Mo Allach toe.

Matavz, 28 jaar, is na Thomas Bruns, Thulani Serero en Fankaty Dabo de vierde zomerse aanwinst. Daarnaast verlengde Arnold Kruiswijk zijn contract met twee seizoenen en werd de optie in het contract van Milot Rashica gelicht waardoor de vleugelaanvaller tot medio 2020 onder contract staat in Arnhem.