VZ Talentscout - Derde generatie Maldini zet AC Milan-dynastie voort

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Daniel Maldini, nazaat van AC Milan-iconen Cesare en Paolo Maldini.

In het rijtje 1954, het jaar dat Cesare Maldini zijn eerste prijs bij AC Milan won, en 1987, het jaar dat zoon Paolo Maldini voor de eerste keer met zilverwaar in de handen stond, kan sinds vorig weekend ook het jaar 2017 bijgeschreven worden. Aanvoerder Daniel Maldini speelde afgelopen zaterdag namelijk een hoofdrol tijdens de kampioenswedstrijd van AC Milan Onder-16 tegen de leeftijdsgenoten van AS Roma en mocht als eerste de beker richting hemel heffen.

De vijftienjarige Maldini junior heeft grote voetsporen om in te treden. Grootvader Cesare speelde tussen 1954 en 1966 ruim driehonderd wedstrijden voor i Rossoneri, werd vier keer landskampioen en was in 1963 de eerste Milan-aanvoerder die de Europa Cup I omhoog mocht tillen. Zoon Paolo deed daar met onder meer zeven landstitels en vijf keer winst in de Europa Cup I/Champions League nog een schepje bovenop en zorgde er eigenhandig voor dat het nummer 3 nooit meer uitgedeeld gaat worden aan een speler van AC Milan.

FINALE SCUDETTO FRIDAY AC Milan U16 - AS Roma U16 (with Daniel Maldini) pic.twitter.com/FlS5FGRZyn — Mondo Milan (@MondoMilan1899) 20 juni 2017

Alhoewel, Paolo gaf na zijn pensioen in 2009 al aan dat hij graag een van zijn zoons met dat legendarische nummer voor Milan zou zien spelen. De inmiddels 21-jarige Christian Maldini leek lange tijd de beste papieren te hebben, tot hij vorig jaar te horen kreeg dat hij moest vertrekken bij de club van zijn familie. De verdediger is inmiddels bij vierdeklasser Pro Sesto beland, al heeft hij een rentree nog niet compleet uit zijn hoofd gezet: “Mijn droom blijft om in de Serie A te spelen, met AC Milan”, liet hij nadat hij vorig jaar neerstreek bij het in de derde klasse spelende Reggiana optekenen.

“Pa helpt me altijd, hij vertelt me hoe ik moet bewegen. Uiteindelijk neem ik echter mijn eigen beslissingen. De familienaam hangt niet als een loden last om mijn schouders. Ik ben eraan gewend dat alle ogen altijd op mij gericht zijn, dat is al zo sinds ik een kind was.” Paolo kan de inmiddels te licht bevonden Christian uit eigen ervaring bijstaan met raad en daad, maar zal het in het geval van Daniel waarschijnlijk lastiger vinden om het door Milan gekoesterde toptalent te adviseren.

Daniel Maldini is in tegenstelling tot zijn illustere voorgangers, die naam maakten als centrale verdediger en linksback, namelijk een offensief ingestelde speler. Dat de jongste telg verdedigend ook zijn mannetje staat liet hij overigens jaren geleden al zien met een sublieme tackle op Clarence Seedorf tijdens een benefietwedstrijd. De aanvallende Maldini kan uit de voeten als spits, maar komt het best tot zijn recht op de positie van trequartista, waar hij om een aanspeelpunt heen kan bewegen, het spel kan verdelen, de afvallende bal op kan vangen en ook regelmatig zijn doelpuntje mee kan pikken.

In yesterday's Allevi Nazionali team, a dynasty was continued as Daniel Maldini lifted the Scudetto. Photo: @tusalvo pic.twitter.com/bJWujDbLHW — Milan Eye (@MilanEye) 24 juni 2017

Dat deed hij ook op 10 april van dit jaar, toen Daniel de openingstreffer in het duel met Feralpisalò voor zijn rekening nam en het doelpunt opdroeg aan zijn een week eerder overleden grootvader Cesare. In het met 2-5 gewonnen kampioensduel met i Lupi van afgelopen weekend drukte de in de 67e minuut gewisselde Maldini zijn stempel door ruimte te vinden voor medespelers, altijd aanspeelbaar te zijn en creëerde hij na vijf minuten spelen al een bijna niet te missen kans voor ploeggenoot Siaka Haidara.

Groot was dan ook de vreugde bij vader Paolo toen Daniel na afloop van de wedstrijd met de scudettino in de handen stond, de eerste landstitel voor een Maldini in het shirt van AC Milan sinds 2004. De club koestert zijn iconische dynastie en heeft nu de hoop gevestigd op Daniel om weer een speler met de naam Maldini op de rug het heilige gras van het San Siro te zien betreden. Of de aanvallend ingestelde Maldini-telg in dat geval ook het iconische nummer 3 op zijn tricot zal dragen, of dat hij kiest voor een passender nummer als 10, zal waarschijnlijk binnen een aantal jaar duidelijk worden.

Naam: Daniel Maldini

Geboortedatum: 11 oktober 2001

Club: AC Milan

Positie: spits/aanvallende middenvelder

Sterke punten: inzicht, balcontrole, scorend vermogen