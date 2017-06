‘Honderd miljoen euro uitgeven aan 29-jarigen? Dat is niet ons beleid’

Bayern München heeft deze zomer met Corentin Tolisso, Serge Gnabry, Niklas Süle en Sebastian Rudy al vier versterkingen mogen verwelkomen. Uli Hoeness, voorzitter van Bayern München, stelt dat de club vooral bezig is om de selectie te versterken met jonge spelers, waarmee hij mogelijk aangeeft dat Alexis Sánchez geen doelwit meer is voor de Duits kampioen.

“Ik ben een groot voorstander van wat er tot nu toe is gedaan op de transfermarkt. Süle, Rudy, Gnabry en Tolisso zijn spelers met veel potentie”, vertelt Hoeness aan Kicker. “Iedereen praat over het opbouwen van een nieuw team. En dan doe je dat door jonge spelers tussen de 20 en 22 te contracteren en dan is er weer kritiek. Je kan geen nieuw team bouwen met transfers van honderd miljoen euro voor spelers van 29 of 30 jaar. Dat is niet ons beleid. Óf we kiezen voor deze richting met allemaal jonge spelers die allemaal een kans op speeltijd krijgen, óf we doen het niet.”

Vaak wordt Hoeness geconfronteerd met de kritiek dat de club de laatste tijd geen goed resultaat meer heeft behaald in de Champions League. Onzin, vindt de clubman. “Real Madrid heeft verdiend de Champions League gewonnen, maar tegen welk team stonden ze constant onder druk? Tegen ons.”