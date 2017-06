‘Het is lastig om te zien hoe de club miljoenen betaalt voor nieuwe spelers’

Bersant Celina bracht afgelopen seizoen op huurbasis door bij FC Twente. Ook komend seizoen maakt de international van Kosovo geen deel uit van de selectie van Manchester City, want hij wordt verhuurd aan Ipswich Town. Naar eigen zeggen vindt hij het lastig om te zien dat zijn club ieder jaar een lading nieuwe spelers binnenhaalt.

“Mijn ambitie is nog altijd om voor Manchester City in de Premier League te spelen. Het is soms lastig om te zien hoe de club miljoenen betaalt voor nieuwe spelers. Maar Manchester City is natuurlijk een grote club, die de beste spelers ter wereld wil binnenhalen”, zegt Celina in gesprek met de Daily Mail. The Citizens namen hem in 2012 over van het Noorse Strømsgodset, waarna hij vorige zomer voor het eerst op huurbasis vertrok.

Bij FC Twente kwam hij tot 28 wedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde. “Het is lastig om hier in het eerste team te komen, maar je kunt nog steeds een mooie carrière hebben als je de jeugdopleiding van Manchester City hebt doorlopen. De opleiding hier heeft van mij een goede speler gemaakt”, besluit de aanvaller, die komend seizoen in de Championship actief is.