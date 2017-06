Sparta Rotterdam versterkt zich met Duits jeugdinternational

Sparta Rotterdam heeft zijn eerste slag op de transfermarkt geslagen. De negentienjarige Duitse centrale verdediger Julian Jeffrey Gaston Chabot heeft namelijk via zijn Instagram-account laten weten dat hij zijn loopbaan voort zal zetten in Spangen. Chabot sluit na het EK Onder-19, waar Nederland op 3 juli een van de tegenstanders zal zijn, aan bij zijn nieuwe club.

“Mijn weg gaat verder in de Nederlandse Eredivisie en ik verheug me erop dat ik mijn eerste profcontract kan ondertekenen. Ik kijk uit naar een gezamenlijke en succesvolle toekomst bij Sparta en ik wil mijn familie, vrienden en iedereen die mij heeft gesteund graag bedanken”, laat hij weten via zijn account op het sociale medium.

Chabot maakte in 2014 de overstap van Eintracht Frankfurt naar RB Leipzig, waar hij afgelopen seizoen in het Onder-19-elftal uitkwam. Volgens Voetbal International zal de boomlange verdediger zich waarschijnlijk eerst aansluiten bij Jong Sparta, aangezien hij een flink deel van de voorbereiding aan zich voorbij moet laten gaan. Hoe lang de Duitser precies tekent bij Sparta is nog niet bekend.