Duidelijke taal voor Van Dijk: ‘Geen een van die spelers is te koop’

Virgil van Dijk wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar de Engelse top, terwijl ploeggenoot Cédric Soares ook in beeld zou zijn bij clubs als Barcelona en Tottenham Hotspur. Spelers die Southampton aankomende zomer hopen te verlaten, zouden echter weleens van een koude kermis thuis kunnen komen.

“Geen enkele van die spelers is te koop. Ik kan het niet duidelijker uitleggen dan dat en we willen op die manier vooruit gaan. We hebben dit team gedurende een flinke tijd opgebouwd en we denken dat we een goed team hebben. We zullen nog wat aan de details werken, maar we kijken verder uit naar een sterk seizoen”, vertelt directeur Les Reed in gesprek met Sky Sports. “Er zullen wellicht wat spelers vertrekken als dat het beste is voor hen en voor de club, maar we verwachten niet dat dat massaal zal gaan gebeuren. We willen gewoon goede zaken toen in de transferperiode.”

“We volgen spelers gedurende verschillende jaren en nemen een nieuwe trainer als Mauricio Pellegrino ook mee in dat proces. Hij heeft zijn huiswerk gedaan en wij geloven niet dat we elk jaar spelers hoeven te laten gaan om de boel fris te houden”, gaat hij verder. “We hebben een sterk team en nu zou het vooral gaan om het toevoegen van spelers die waarde en kracht met zich meebrengen. Er is verder niets kapot, dus we hoeven geen spelers te kopen uit gewoonte of om mensen enthousiast te maken voor de transfermarkt.”