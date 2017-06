‘Ajax haalt stand-in voor André Onana op bij Roda JC Kerkrade’

Ajax lijkt woensdagavond groen licht te hebben gekregen voor de transfer van Benjamin van Leer. De Telegraaf meldt namelijk dat de Amsterdammers een akkoord hebben bereikt met Roda JC Kerkrade over de komst van de doelman. Van Leer tekent naar verluidt voor vier jaar bij de nummer twee van het afgelopen seizoen.

De 25-jarige doelman wordt in eerste instantie de opvolger van Diederik Boer, die met een aflopend contract naar PEC Zwolle is vertrokken. Van Leer krijgt waarschijnlijk echter de kans om de concurrentie aan te gaan met André Onana en lijkt in het geval van een vertrek van de Kameroener de beoogde eerste doelman voor Ajax te gaan worden.

Van Leer ontpopte zich in het afgelopen seizoen in Limburg tot een van de beste keepers van de Eredivisie en speelde een belangrijke rol in het lijfsbehoud van Roda JC. De doelman, die zijn loopbaan begon bij PSV, had in Kerkrade nog een contract tot 2019, dat voor naar verluidt zeven ton afgekocht gaat worden door Ajax.