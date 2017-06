‘Hij kan bij Ajax blijven, maar zou het moelijk vinden om AS Roma af te wijzen’

Kasper Dolberg koos in 2015 ondanks de interesse van verschillende grote clubs bewust voor Ajax en lijkt minstens nog een seizoen in Amsterdam te willen blijven. De Deen, die vorig seizoen zijn grote doorbraak beleefde, staat echter nu nog steeds op het lijstje van een aantal grootmachten en zou het volgens zaakwaarnemer Jens Steffensen moeilijk vinden om een club als AS Roma af te wijzen.

“Roma zou prachtig zijn. De Serie A is een geweldige competitie met veel weerstand, hij zou zeker geïnteresseerd zijn in een transfer. Maar er ligt op dit moment geen concrete aanbieding op tafel”, vertelt de belangenbehartiger in gesprek met Romanews Web Radio. “Hij zou nog een seizoen bij Ajax kunnen blijven, maar het hangt af van de aanbiedingen. Hij zou het moeilijk vinden om ‘nee’ te zeggen tegen een grote club als Roma.”

Dolberg heeft bij Ajax nog een contract tot 2021 en werd al in verband gebracht met clubs als Manchester United en Everton. In zijn eerste volledige seizoen in de Eredivisie was hij goed voor zestien doelpunten, terwijl hij in de Europa League ook nog eens voor zes treffers tekende.