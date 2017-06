Clement ruilt Ajax in voor Reading en tekent voor drie jaar

Pelle Clement verlaat Ajax voor het Engelse Reading. De Amsterdammers maken woensdagmiddag bekend een overeenstemming bereikt te hebben met de club uit de Championship. Het contract van de 21-jarige buitenspeler in Amsterdam liep door tot de zomer van 2018. Hij tekent een driejarig contract bij de club waar Jaap Stam sinds vorig jaar manager is.

De geboren Amsterdammer onderging woensdagochtend met succes een medische keuring bij the Royals, waarna hij zijn handtekening zette onder een driejarig contract. Over de transfersom doen beide clubs geen uitspraken. “Pelle zal moeten leren om zich hier aan te passen, maar hij is een jong en veelbelovend talent met een goede persoonlijkheid”, reageert Stam op de clubwebsite van de Engelsen. “Hij is snel en technisch goed onderlegd. Hij is in staat om op het middenveld, in de spits en op de vleugels te spelen. Ik ben blij dat we hem hebben kunnen strikken.”

Clement speelde sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Trainer Peter Bosz liet hem meespelen in het met 1-6 gewonnen KNVB Bekerduel met Kozakken Boys. Hij kwam in totaal tot vier officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin drie keer.