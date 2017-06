Van Dijk getipt: ‘Maar niet voor 68 miljoen, want dat is hij niet waard’

Liverpool moet Virgil van Dijk alsnog naar Anfield halen, zegt oud-speler Steve Nicol, die tussen 1981 en 1994 voor de club voetbalde. Southampton had eerder een klacht ingediend, omdat the Reds de Nederlander hadden benaderd zonder medeweten van de club. Liverpool bood vervolgens excuses aan en stelde dat ze zich niet meer zouden melden voor de twaalfvoudig international. Nicol vindt dat Jürgen Klopp alsnog voor Van Dijk moet gaan.

“Liverpool heeft een goede centrale verdediger nodig, maar wel als de prijs juist is”, zegt Nicol in gesprek met ESPN. "Ik hoop niet dat het rond de 68 miljoen euro is zoals wordt gesuggereerd, want dat is hij niet waard. Hij is een goede speler, maar de vraag is: kan hij het waarmaken bij Liverpool? Hij heeft het goed gedaan bij Southampton, maar kan hij het ook bij een grote club?"

De manier waarop Liverpool de mogelijke overgang van Van Dijk naar Anfield in gang heeft gezet, vindt de oud-verdediger niet verwerpelijk. "Ik ga niet zeggen dat het niet onethisch was wat de club heeft gedaan. Maar het is gebruikelijk in de voetbalwereld. Iedereen weet het, maar iedereen zwijgt erover. Als de FA dit wil bestraffen, dan gaan ze het heel druk krijgen, want iedereen werkt zo. Dus met deze beslissing om Liverpool geen straf te geven, proberen ze dit mechanisme van spelers benaderen te verdoezelen”, besluit Nicol.