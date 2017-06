‘Donnarumma naar Madrid? Goede spelers zijn altijd welkom bij Real’

Ook Ronaldo mengt zich in de transfersoap rond Gianluigi Donnarumma. De oud-spits van onder meer PSV, Internazionale en Real Madrid zegt dat er teveel emotie heerst rond de geruchten omtrent de achttienjarige doelman. Donnarumma weigerde eerst een contractverlenging bij AC Milan, maar gaat binnenkort toch weer om de tafel met de clubleiding. Ronaldo vindt dat de gefrustreerde fans van i Rossoneri begrip moet hebben voor de situatie van de Italiaanse sluitpost.

“Er is te veel emotie en ik spreek dan ook voor de fans”, aldus de Braziliaanse legende in gesprek met La Gazetta dello Sport. “Passie is belangrijk, maar het zijn niet de spelers die bepalen dat het voetbal nu alleen maar gaat over geld. Als voetballers niet snel op een trein stappen, dan nemen ze het risico dat ze hun carrière vergooien, maar als ze de trein wel pakken, dan worden ze gezien als verraders.”

“Ik sta niet aan de kant van Donnarumma, ik zeg alleen dat je voorzichtig moet zijn met je oordeel”, vervolgt Ronaldo. “Hij heeft gewoon het recht om te kiezen. Hij mag kiezen waar hij zich het meest gewaardeerd én gemotiveerd voelt. Ik ben vaak van club veranderd en die beslissingen waren moeilijk, maar het waren wel belangrijke uitdagingen voor mij. Of hij naar Real Madrid gaat? Ik heb niet veel verstand van de transfermarkt, maar ik hoor dat Donnarumma gewild is. Grote spelers zijn altijd welkom bij Real.”