Stephan Lichtsteiner blijft nog een jaar bij Juventus. De Oude Dame wil de Zwitsers international niet laten gaan nadat Dani Alves al is vertrokken uit Turijn. (Tuttosport)

Vincent Marcel gaat OGC Nice verlaten. De rechtsbuiten heeft de vijfjarige aanbieding van Tottenham Hotspur geaccepteerd en het is nu wachten op witte rook. (Foot Mercato)

De club uit de Serie A neemt linksbuiten Adam Ounas, die voor vijf jaar gaat tekenen, voor tien miljoen euro over van de Fransen.

Lorenzo Callegari heeft een aanbieding ontvangen van Zenit Sint-Petersburg. De jonge middenvelder heeft nog geen duidelijkheid of hij bij Paris Saint-Germain kan blijven. (Foot Mercato)