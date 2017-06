‘Schalke 04 meldt zich in Amsterdam voor deal van tien miljoen euro’

Schalke 04 heeft zich voor komend seizoen nog niet versterkt, maar Amine Harit van Nantes en Pablo Insua van Deportivo la Coruña worden zo goed als zeker vastgelegd. Ook Amin Younes is in beeld bij de club uit Gelsenkirchen, meldt BILD.

De boulevardkrant meldt dat Schalke serieuze belangstelling heeft en dat de transfersom voor de 23-jarige linksbuiten op zo’n tien miljoen euro uit zou kunnen komen. Younes werd eerder al in verband gebracht met clubs als Torino en RB Leipzig, maar Schalke lijkt nu dus het meest serieus in de markt te zijn voor de drievoudig A-international.

“Ajax is een opleidings- en verkoopclub, die zojuist Davy Klaassen voor 28 miljoen euro naar Everton heeft laten gaan. Als er iets langskomt dat past, en dat mij en Ajax aanspreekt, zullen we daar samen naar gaan kijken”, liet Younes zich onlangs ontvallen in Die Zeit. Hij heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot de zomer van 2018.

De Amsterdammers kunnen die verbintenis door een optie echter met één jaar verlengen. Mocht Younes naar Schalke gaan, dan wordt hij er mogelijk de opvolger van Max Meyer. De 21-jarige aanvallende middenvelder wil zijn tot medio 2018 doorlopende contract niet verlengen en kan naar TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur en Liverpool. Meyer speelde tot dusverre 164 wedstrijden voor die Knappen.