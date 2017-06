‘PSV kan zes tot acht miljoen euro verdienen aan verkoop aan Roma’

Italiaanse media meldden dinsdag dat Jetro Willems in de belangstelling staat van AS Roma en dat wordt nu bevestigd door De Telegraaf. De krant schrijft dat de linksback ‘bovenaan de lijst’ staat om Mário Rui op te volgen, die naar alle waarschijnlijkheid naar Napoli vertrekt.

Roma hanteert een vraagprijs van elf miljoen euro exclusief twee miljoen aan variabelen voor de 26-jarige Portugees terwijl Napoli vooralsnog niet verder wil gaan dan acht, negen miljoen. De onderhandelingen zijn dan ook nog in volle gang, maar het is duidelijk dat Rui hoopt dat de deal wordt afgerond. Hij wil opnieuw samenwerken met Maurizio Sarri en is al akkoord over een vierjarig contract, tegenover een jaarsalaris van 1,6 miljoen euro.

Rui moet in het Stadio Olimpico dus opgevolgd worden door de drie jaar jongere Willems. “Omdat Willems nog maar één jaar onder contract staat bij PSV, is hij door de werkgever van Kevin Strootman voor een bedrag van zes tot acht miljoen euro op te halen in Eindhoven”, zo valt er in het dagblad te lezen. Willems werd eerder al in verband gebracht met onder meer Galatasaray, dat al naar hem zou hebben geïnformeerd.

Sparta Rotterdam wacht de ontwikkelingen in het Phillips Stadion ondertussen in spanning af, want die club leidde Willems op en heeft recht op 7,5 procent van de transfersom. Willems kwam tot dusverre tot 12 doelpunten en 34 assists in 192 officiële wedstrijden voor PSV en hij werd twee keer kampioen, won tweemaal de Johan Cruijff Schaal en won één keer de KNVB-Beker.